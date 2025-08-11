რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
11 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6964 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი
1 ევრო – 3.1367 ლარი. გამყარდა 0.99 თეთრი
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6223 ლარი. გაუფასურდა 1.64 თეთრი
1 თურქული ლირა – 0.0663 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი
100 რუსული რუბლი – 3.3786 ლარი. გამყარდა 0.88 თეთრი
1000 სომხური დრამი – 7.0195 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5861 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი
10 უკრაინული გრივნა – 0.6517 ლარი. გაუფასურდა 0.10 თეთრი