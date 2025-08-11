ახალი ამბები

რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები

ნატალია ცისკარაშვილი

11 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:

1 აშშ დოლარი – 2.6964 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი

1 ევრო – 3.1367 ლარი. გამყარდა 0.99 თეთრი

1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6223 ლარი. გაუფასურდა 1.64 თეთრი

1 თურქული ლირა – 0.0663 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი

100 რუსული რუბლი – 3.3786 ლარი. გამყარდა 0.88 თეთრი

1000 სომხური დრამი – 7.0195 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი

1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5861 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი

10 უკრაინული გრივნა – 0.6517 ლარი. გაუფასურდა 0.10 თეთრი