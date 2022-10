რას ფიქრობს თელავის მოსახლეობა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით

ვაქცინაციის საკითხი, კოვიდპანდემიიდან გამომდინარე, დღესაც აქტუალურია.

სწორედ ამიტომ, ჩატარდა გამოკითხვა თელავის მოსახლეობასთან, თუ რას ფიქრობენ პანდემიაზე, როგორ იცავენ თავს, ვაქცინაციაზე რა აზრის არიან და რა კითხვა ექნებათ ექიმთან. იხილეთ ვიდეო და გაიგეთ მათი აზრი.

აქტივობა მომზადებულია მედია ცენტრი კახეთის მიერ პროექტის „Vaccination4Georgia” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ (GIZ) საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრთან პარტნიორობით. პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) მიერ.

This (activity/survey/etc.) is carried out by MCK within the framework of the project “Vaccination4Georgia” implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in partnership with Georgian Center for Strategy and Development. The project is funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).