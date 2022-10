ვირუსი COVID-19 ახალი ვირუსია და ის უკავშირდება ვირუსების იმავე ჯგუფს, რომელსაც განეკუთვნება „მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი“ (SARS) და გაციების ზოგიერთი ფორმაპ

ინტერნეტში ბევრი მითი და არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება – მათ შორისაა, თუ როგორ ხდება COVID-19-ის გადადება, როგორ უნდა დაიცვათ თავი, და როგორ მოიქცეთ, თუ შიშობთ, რომ შეგხვდათ ეს ვირუსი.

მნიშვნელოვანია, რა წყაროდან იღებთ ინფორმაციასა და რჩევებს. ამიტომ გთავაზობთ შეამოწმოთ თქვენი ცოდნა და გირჩევთ დეტალური ინფორმაცია მოიძიოთ ყოველთვის სანდო წყაროზე დაყრდნობით.

რა იცი კორონავირუსის შესახებ? – გადადი ლინკზე და შეავსე ქვიზი.

აქტივობა მომზადებულია მედია ცენტრი კახეთის-მიერ პროექტის „Vaccination4Georgia” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ (GIZ) საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრთან პარტნიორობით. პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) მიერ.

