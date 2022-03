უკრაინელების დასახმარებლად პლატფორმა “We 4 UKRAINE.ORG” შეიქმნა

We 4 UKRAINE.ORG – ქართველი ხალხის ინიციატივაა. ეს არის პლატფორმა, სადაც განცხადებას ნებისმიერი მსურველი განათავსებს.

ის, ვისაც რუსეთ-უკრაინის ომის გამო, საქართველოში მყოფი უკრაინელების დახმარება შეუძლია. ან ვისაც, პირიქით, ეს დახმარება სჭირდება. ვებ-გვერდზე სულ ორი ველია: I Can Help და I Need Help.

„თუ საქართველოში ომის გამო მყოფი უკრაინელების რაიმე სახით დახმარება შეგიძლიათ, ეს ინფორმაცია განათავსეთ ველში I Can Help – მაგალითად, გაქვთ საშუალება, მათ საცხოვრებელი დაუთმოთ, მიაქირაოთ ხელსაყრელ ფასად, უბრალოდ, ბინის მოძებნაში, ან სხვადასხვა იურიდიული თუ სოციალური პროცედურების გავლაში დაეხმაროთ; შესთავაზოთ დასაქმება თუ სხვა, ნებისმიერი სახის მომსახურება. მათ კი, ვინც ომის გამო ისევ საქართველოში დარჩენა უწევს და რაიმე სახის დახმარება სჭირდება, ამის შესახებ ინფორმაცია ველში I Need Help უნდა ჩაწეროს.

ასე პლატფორმაზე თავს მოიყრის სრული ინფორმაცია, რა საჭიროებები აქვთ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო, საქართველოში მყოფ უკრაინელებს და ვის რით შეუძლია მათი დახმარება.

ერთიან სივრცეში თავმოყრილი ინფორმაცია ბევრად გაამარტივებს ყველაფერს. ახლა ამ ინფორმაციებს ძირითადად, პირადი ნაცნობების დახმარებით ცვლიან, ან სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ჯგუფებში ათავსებენ. საერთო პლატფორმაზე, მეტი ადამიანი მოახერხებს, რაც შეიძლება ბევრს მიაწვდინოს ხმა საკუთარი საჭიროების შესახებ. და ბუნებრივია, მათ დახმარებას, სხვადასხვა წინადადების შეთავაზებას გაცილებით ორგანიზებულად შეძლებს ყველა, ვისაც ამის საშუალება აქვს“, – ამბობენ პლატფორმის შემქმნელები.

პორტალი We 4 UKRAINE სამენოვანია (ქართული, უკრაინული, ინგლისური) და უკვე გაეშვა. შესაბამისად, ყველას, ვისაც სჭირდება ან პირიქით, შეუძლია დახმარება, აქვს საშუალება, პლატფორმაზე საკუთარი შეთავაზება ან თხოვნა განათავსოს.