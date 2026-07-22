„თეთრი წყლები“ – ყოფილი კურორტის დღევანდელობა
„თეთრი წყლები“ – კახეთის გრილი ოაზისი, რომელიც ხელახლა აღმოჩენას იმსახურებს
თუ ზაფხულის ცხელ დღეებში კახეთში რამდენიმე საათით მაინც სიგრილისა და სიმშვიდის პოვნა გსურთ, „თეთრი წყლები“ ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანია. გომბორის ქედის კალთაზე, თელავიდან დაახლოებით 20 წუთის სავალზე მდებარე ეს ადგილი სტუმრებს წიწვოვანი ტყეებით, სუფთა მთის ჰაერითა და გამორჩეული ბუნებით ხვდება.
ერთ დროს „თეთრი წყლები“ კახეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კურორტი იყო. აქ სამკურნალოდ და დასასვენებლად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიოდნენ. დღეს ძველი საკურორტო ინფრასტრუქტურა აღარ ფუნქციონირებს, თუმცა ბუნებამ თავისი მთავარი ღირსებები შეინარჩუნა – სიგრილე, სუფთა ჰაერი და სიმშვიდე.
რას ნახავთ?
- წიწვოვანი ტყეები და სასიამოვნო სასეირნო ბილიკები;
- მთის სუფთა, გრილი ჰაერი;
- მინერალური წყაროს მიმდებარე ტერიტორია;
- პიკნიკისა და ფოტოების გადასაღებად იდეალური გარემო;
- ისტორიული ფსიტის ციხის სიახლოვე.
როგორ დაისვენოთ?
„თეთრი წყლები“ საუკეთესო ადგილია ერთდღიანი გასეირნებისთვის. შეგიძლიათ მოაწყოთ პიკნიკი, გაისეირნოთ ტყეში, დატკბეთ ბუნების სიჩუმით და რამდენიმე საათით მაინც გაექცეთ ზაფხულის სიცხეს. თუ კახეთში რამდენიმე დღით მოგზაურობთ, ღამის გათევა თელავის სასტუმროებსა და საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტებში შეგიძლიათ, ხოლო დღის განმავლობაში „თეთრ წყლებში“ გაატაროთ დრო.
ძირითადი ხარჯი მხოლოდ ტრანსპორტსა და სურვილის შემთხვევაში, თელავში განთავსებას უკავშირდება. ამიტომ „თეთრი წყლები“ ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი ტურისტული მიმართულებაა კახეთში – განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, მეგობრების ჯგუფებისა და ბუნების მოყვარულებისთვის.
თუ ჯერ არ ყოფილხართ „თეთრ წყლებში“, ზაფხული საუკეთესო დროა ამ ადგილის თავიდან აღმოსაჩენად. კახეთის ღვინის, ისტორიული ძეგლებისა და სოფლების გარდა, რეგიონს ასეთი მშვიდი და გრილი კუთხეებიც აქვს, რომლებიც ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა ნახოთ.