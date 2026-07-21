ელექტრო ენერგიის დროებითი შეზღუდვები კახეთში
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 22 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:
16:35- დან 19:35 საათამდე სოფ .საქობოს და ქ. წნორის ნაწილს , 16:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: ბოდბისხევს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 14:00 საათამდე ქ.ახმეტის ნაწილს, სოფ.ზემო ალვნის ნაწილს, სოფ. ყვარელწყალის ნაწილს
14:00- დან 16:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:
11:30- დან 18:30 საათამდე სოფ. ვეჯინს და კოლაგს,
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:
11:30- დან 17:00 საათამდე სოფ. ზემო ქედს და ზემო მაჩხაანს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.