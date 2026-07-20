21 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეიზღუდება
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 21 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 14:00 საათამდე ქ. თელავში
რუსთაველის,კურდღელაურის,ქ. წამებულის, ლესელიძის ქუჩებს, ალაზნისა და ჭავჭავაძის გამზირებს
12:00- დან 14:00 საათამდე.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლისწყაროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ბოდბისხევს, ქვემო მაჩხაანს და ქ.წნორის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ლამბალოს, თულარს,ქეშალოს,
მუღანლოს და იორმუღანლოს 11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. უჯარმას, მუხროვანს და წალმიანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.