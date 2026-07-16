17 ივლისის შეზღუდვები ელექტრო ენერგიაზე
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 16 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:
15:30- დან 17:00 საათამდე ქ. წნორის ნაწილს;
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:
14:00- დან 16:00 საათამდე სოფ: კარდენახს, ვეჯინს, ბაჯურციხეს,ჭანდარს,კარდენახს, კოლაგს და ძირკოკს;
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:
11:30- დან 16:00 საათამდე სოფ: ზემო მაჩხაანს, არბოშიკს და მირზაანს, 11:30- დან 17:00 საათამდე სოფ.სამთაწყაროს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში:
11:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს , 11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ზემო ხოდაშენს, ოჟიოს, კოღოთოს,
აწყურს, ხორხელს, ჩაბინაანს და ჩარექაულს;
ყვარლის მუნიციპალიტეტში:
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: ახალსოფელს, გავაზს, ჭიკაანს,მთისძირს, ბალღოჯიანს, თივს, ჩანტლისყურეს, სარუსოს, თხილისწყაროს და ზინობიანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.