განცხადება

17 ივლისის შეზღუდვები ელექტრო ენერგიაზე

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 16 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს. 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:

15:30- დან 17:00 საათამდე ქ. წნორის ნაწილს;

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:

14:00- დან 16:00 საათამდე სოფ: კარდენახს, ვეჯინს, ბაჯურციხეს,ჭანდარს,კარდენახს, კოლაგს და ძირკოკს;

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:

11:30- დან 16:00 საათამდე სოფ: ზემო მაჩხაანს, არბოშიკს და მირზაანს, 11:30- დან 17:00 საათამდე სოფ.სამთაწყაროს

ახმეტის მუნიციპალიტეტში:

11:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს , 11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ზემო ხოდაშენს, ოჟიოს, კოღოთოს,
აწყურს, ხორხელს, ჩაბინაანს და ჩარექაულს;

ყვარლის მუნიციპალიტეტში:

11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: ახალსოფელს, გავაზს, ჭიკაანს,მთისძირს, ბალღოჯიანს, თივს, ჩანტლისყურეს, სარუსოს, თხილისწყაროს და ზინობიანს

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.