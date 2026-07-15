განცხადება

სად იგეგმება ელექტროენერგიის შეზღუდვები

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 16 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

თელავის მუნიციპალიტეტში:

12:00- დან 21:00 საათამდე ქ. თელავში კავკასიონის ქუჩას და ალაზნის გამზირს

ახმეტის მუნიციპალიტეტში:

12:00- დან 14:00 – მდე და 15:00- დან 17:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:

12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ოზაანს, მირზაანს, გამარჯვებას, თავწყაროს და არბოშიკს

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში:

11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს და გიორგიწმინდას.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.