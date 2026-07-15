სად იგეგმება ელექტროენერგიის შეზღუდვები
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 16 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 21:00 საათამდე ქ. თელავში კავკასიონის ქუჩას და ალაზნის გამზირს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 14:00 – მდე და 15:00- დან 17:00 საათამდე ქ. ახმეტის ნაწილს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ოზაანს, მირზაანს, გამარჯვებას, თავწყაროს და არბოშიკს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში:
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს და გიორგიწმინდას.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.