სტიქია თელავში – წყალდიდობის მიღმა დარჩენილი კითხვები
თელავი და წინანდალი მძიმე სტიქიის შემდეგ: განადგურებული მოსავალი, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობა, რომელიც ჯერ კიდევ დახმარების მოლოდინშია
რამდენიმედღიანმა ძლიერმა წვიმამ და ადიდებულმა ხევებმა თელავსა და მის შემოგარენს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. სტიქიამ დააზიანა როგორც ქალაქის ინფრასტრუქტურა, ისე სოფლის მეურნეობა – დარგი, რომელიც კახეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის ძირითადი წყაროა.
ქალაქ თელავის ინდუსტრიული ზონის გარდა ყველაზე მძიმე სურათი სოფელ წინანდლის მიკროზონაშია. „კახეთის ხმის“ მიერ ადგილზე გადაღებული მასალა ასახავს ჰექტრობით განადგურებულ ვენახებს, ერთწლიან და მრავალწლიან კულტურებს. ფერმერები ამბობენ, რომ სტიქიამ რამდენიმე საათში წაიღო შრომა, რომელსაც წლების განმავლობაში ქმნიდნენ. ადგილობრივები დახმარების აუცილებლობაზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ ზარალის მასშტაბი თითოეული ოჯახისთვის განსხვავებულია, თუმცა საერთო პრობლემა ყველასთვის ერთია – დაკარგული მოსავალი და გაურკვეველი მომავალი.
ქალაქ თელავში ადიდებულმა ხევმა დატბორა ალაზნის გამზირისა და კავკასიონის ქუჩების ნაწილი, დაზიანდა სეხნიაშვილის ქუჩის ხიდი, საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და პირველი სართულები. რამდენიმე ქუჩაზე დროებით შეიზღუდა მოძრაობა, მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდებაც შეუწყდა.
სტიქიის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ წერტილად ვარდოშვილის ქუჩა რჩება. აქ მიწის ჩამოშლისა და გზის დაზიანების გამო უკვე საუბარია გარკვეული შენობების დემონტაჟის აუცილებლობაზეც. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ტერიტორია კვლავ საფრთხის შემცველია და გადაწყვეტილებების მიღება მაქსიმალურად გამჭვირვალედ უნდა მოხდეს.
მაშველები, მუნიციპალური სამსახურები და მოხალისეები რამდენიმე დღეა უწყვეტ რეჟიმში ცდილობენ ტერიტორიის გაწმენდას, თუმცა სტიქიის რეალური შედეგები მხოლოდ წყლის სრულად დაკლებისა და ზარალის დათვლის შემდეგ გახდება ცნობილი.
მთავარი გამოწვევა ახლა აღდგენაა
სტიქიის შემდეგ ყველაზე მწვავე კითხვა უკვე აღარ არის მხოლოდ ის, რა მოხდა, არამედ – რა იქნება შემდეგ?
ფერმერები ელოდებიან:
- ზარალის დროულ შეფასებას;
- სახელმწიფო დახმარების მექანიზმების ამოქმედებას;
- ინფრასტრუქტურის სწრაფ აღდგენას;
- ინფორმაციის მიწოდებას, რა შესაძლებლობები ექნებათ დაზარალებულ ოჯახებს.
ამასთან, ბოლო დღეებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ დაზარალებულებმა საკუთარი პრობლემების შესახებ საჯაროდ ისაუბრონ.
მედია შეიძლება მივიდეს ყველაზე რთულად მისადგომ სოფელშიც, გადაიღოს რეალური მდგომარეობა და დასვას კითხვები, მაგრამ თუ ადამიანები საკუთარ პრობლემებზე არ საუბრობენ, მათი ხმა ბევრად ნაკლებად აღწევს გადაწყვეტილების მიმღებებამდე. საზოგადოების აქტიურობა ხშირად ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ჟურნალისტების მუშაობა.
„კახეთის ხმა“ სტიქიის პირველივე დღეებიდან მუშაობდა დაზარალებულ სოფლებში და მომავალშიც გააგრძელებს პროცესის გაშუქებას – როგორც ზარალის შეფასების, ისე აღდგენითი სამუშაოებისა და დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ.