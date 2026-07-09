რა უნდა ვიცოდეთ უძრავი ქონების შეფასების შესახებ
უძრავი ქონების შეფასება გარიგებამდე უბრალო ფორმალობა არ არის — ეს არის გზა, გაიგოთ, რამდენად გამართლებულია კონკრეტული შენაძენი. ბაზარზე ხშირად გვხვდება ობიექტები, რომლებიც ერთი შეხედვით მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ უფრო დეტალური ანალიზის შემდეგ გადაფასებული ან ნაკლებად პერსპექტიული აღმოჩნდება, ვიდრე თავიდან ჩანდა.
მყიდველისთვის შეფასება ეხმარება გადაწყვეტილება მხოლოდ ემოციებზე არ მიიღოს. ლამაზმა ფოტოებმა, სასწრაფო გაყიდვამ, ფასის ზრდის ან მომგებიანი გაქირავების დაპირებებმა შეიძლება შექმნას შთაბეჭდილება, რომ წინ კარგი შესაძლებლობაა, თუმცა ობიექტის რეალური ღირებულება ყოველთვის უფრო მშვიდ და პრაქტიკულ მიდგომას მოითხოვს.
რატომ არ უდრის განცხადებაში მითითებული ფასი ყოველთვის ობიექტის რეალურ ღირებულებას
განცხადებაში მითითებული ფასი ყოველთვის არ არის საბაზრო ღირებულება — ხშირად ეს გამყიდველის საწყისი პოზიციაა. მასში შეიძლება ჩადებული იყოს მოლოდინი, ვაჭრობის სივრცე, სასწრაფო გაყიდვა, მფლობელის ემოციები ან სურვილი, „ბაზარი შეამოწმოს“. ამიტომ ობიექტი, რომელიც $120 000-ად იყიდება, აუცილებლად ზუსტად $120 000 არ ღირს — რეალური ფასი უფრო გასაგები ხდება მსგავსი ვარიანტების შედარებისა და გარიგების პირობების ანალიზის შემდეგ.
მაგალითად, თუ ბათუმში ბინებს შევხედავთ, ერთსა და იმავე რაიონშიც კი შეიძლება ფასებს შორის დიდი სხვაობა დავინახოთ. ზღვასთან ახლოს მდებარე ორი ბინა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ფასით ხედის, სართულის, რემონტის მდგომარეობის, სახლის ხარისხის, მმართველი კომპანიისა და სეზონის გარეთ გაქირავებისთვის რეალური ვარგისიანობის გამო.
ზოგჯერ ფასი ლამაზი შეფუთვის გამოა გაზრდილი. გამყიდველი აჩვენებს კარგ ფოტოებს, აქცენტს აკეთებს ფრაზებზე „ზღვა ახლოსაა“, „ქალაქის ცენტრია“, „ახალი სახლია“, „საინვესტიციო ობიექტია“, მაგრამ შემოწმებისას შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ სანაპირომდე მისვლა მოუხერხებელია, სახლი აპარტამენტებით გადატვირთულია, ახლოს მშენებლობა მიმდინარეობს, ხედი ნაწილობრივ დაფარულია, ხოლო რემონტი განახლებას საჭიროებს. ასეთ შემთხვევაში განცხადება ყიდის შთაბეჭდილებას და არა ობიექტის რეალურ ღირებულებას.
ხდება პირიქითაც: ფასი ბაზარზე არსებულზე დაბალია არა იმიტომ, რომ ეს მომგებიანი შენაძენია, არამედ იმიტომ, რომ ობიექტს სუსტი მხარეები აქვს. ეს შეიძლება იყოს მოუხერხებელი გეგმარება, მაღალი სართული ნორმალური ლიფტის გარეშე, ძველი სახლი, პარკინგის პრობლემები, ხმაურიანი ქუჩა, სადავო დოკუმენტები, დატვირთვები ან სუსტი მოთხოვნა გაქირავებაზე. თუ ფასდაკლების მიზეზში არ გაერკვევით, „იაფი“ ობიექტი შეძენის შემდეგ ძვირი შეიძლება აღმოჩნდეს.
რომელი ფაქტორები ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას უძრავი ქონების შეფასებაზე
უძრავი ქონების შეფასებაზე ყველაზე დიდ გავლენას ლოკაცია ახდენს. ბინისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქალაქის სახელწოდება, არამედ კონკრეტული რაიონი, ქუჩა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა და გარემოც. თბილისში ობიექტი მეტროსთან, უნივერსიტეტებთან, საოფისე ზონებთან და ნორმალურ ურბანულ ინფრასტრუქტურასთან ახლოს, როგორც წესი, უფრო მაღალ ფასად ფასდება, ვიდრე მსგავსი ბინა მოშორებულ რაიონში. ბათუმში დიდი მნიშვნელობა აქვს ზღვამდე მანძილს, ხედს, სანაპიროზე წვდომას და ბინის გაქირავების შესაძლებლობას არა მხოლოდ ზაფხულში.
ობიექტის შეფასებისას მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ არა მხოლოდ მომავალში გადაყიდვის პერსპექტივა, არამედ გაქირავების პოტენციალიც. მაგალითად, თუ თბილისში ბინების გაქირავების სეგმენტში მოთხოვნას დააკვირდებით, უფრო გასაგები ხდება, რომელი რაიონებია საინტერესო დამქირავებლებისთვის მთელი წლის განმავლობაში და სად შეიძლება ბინა ცარიელი დარჩეს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინვესტორებისთვის: გასაგები საიჯარო მოთხოვნის მქონე ობიექტის გაყიდვა, როგორც წესი, უფრო მარტივია, რადგან ის აღიქმება არა მხოლოდ საცხოვრებლად, არამედ შემოსავლის წყაროდაც.
მეორე ფაქტორია სახლის მდგომარეობა და მშენებლობის ხარისხი. კარგი ბინაც კი შეიძლება ფასში კარგავდეს, თუ სახლი ძველია, სადარბაზო ცუდ მდგომარეობაშია, არსებობს პრობლემები ლიფტებთან, პარკირებასთან, კომუნიკაციებთან ან შენობის მართვასთან. ახალაშენებულ სახლებში მნიშვნელოვანია დეველოპერის რეპუტაციის, მასალების ხარისხის, ჩაბარების ვადების, განაშენიანების სიმჭიდროვისა და იმის შეფასება, რამდენად კომფორტული იქნება კომპლექსი საცხოვრებლად მშენებლობის დასრულების შემდეგ.
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თავად ბინაც: ფართობი, გეგმარება, სართული, ხედი, განათება, რემონტის მდგომარეობა, აივნის, ავეჯისა და ტექნიკის არსებობა. მაგალითად, ერთსა და იმავე სახლში ერთნაირი ფართობის ორი ბინა შეიძლება განსხვავებულად ღირდეს, თუ ერთს მოსახერხებელი გეგმარება და კარგი ხედი აქვს, ხოლო მეორის ფანჯრები მეზობელი შენობის კედელზე გადის ან სრული რემონტი სჭირდება.
ცალკე ფასდება ობიექტის ლიკვიდურობა. ეს ნიშნავს, რამდენად სწრაფად შეიძლება მისი გაყიდვა ან გაქირავება დიდი ფასდაკლების გარეშე. ლიკვიდური უძრავი ქონება, როგორც წესი, მდებარეობს გასაგებ ლოკაციაზე, აქვს მოთხოვნადი ფართობი, არ საჭიროებს ძალიან დიდ დამატებით ხარჯებს და შესაფერისია მყიდველებისა თუ დამქირავებლების ფართო აუდიტორიისთვის. ძალიან დიდი, არასტანდარტული ან ცუდად განლაგებული ობიექტები შეიძლება უფრო დიდხანს იყიდებოდეს, მაშინაც კი, თუ ფასი მიმზიდველად გამოიყურება.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია იურიდიული სისუფთავე. საბაზრო ღირებულება მცირდება, თუ დოკუმენტებში გაურკვევლობაა, არსებობს დატვირთვები, საკუთრებასთან დაკავშირებული დავა, ფართობის შეუსაბამობა, ობიექტის დანიშნულებასთან დაკავშირებული პრობლემები ან გაუფორმებელი ცვლილებები. მყიდველისთვის ასეთი უძრავი ქონება დამატებით რისკებს ქმნის, ამიტომ კარგი ფასიც კი ყოველთვის არ აქცევს ობიექტს მომგებიანად.
როგორ შევადაროთ მსგავსი ობიექტები ერთ ქალაქში ან რაიონში
ობიექტები არ უნდა შევადაროთ პრინციპით „ეს ბინა იაფია, ამიტომ უკეთესია“. შედარება უნდა მოხდეს ერთნაირი პარამეტრების მიხედვით. დასაწყისისთვის ღირს მხოლოდ ნამდვილად მსგავსი ვარიანტების აღება: ერთი ქალაქი, ერთი რაიონი ან ახლომდებარე ქუჩები, მსგავსი ფართობი, სახლის ტიპი, სართულიანობა, რემონტის მდგომარეობა და ობიექტის ფორმატი. თუ ახალ კომპლექსში მდებარე ბინას ძველ სახლში არსებულ აპარტამენტებს ან მეტროსთან მდებარე ობიექტს გარეუბანში მდებარე ბინას შევადარებთ, დასკვნა არაზუსტი იქნება.
თბილისში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ერთი რაიონის შიგნითაც კი. მაგალითად, თბილისში ბინების ბაზრის ანალიზისას ცალკე უნდა შევადაროთ საბურთალო საბურთალოს, ვაკე ვაკეს, ისანი ისანს. ბინა მეტროსთან, უნივერსიტეტებთან და ბიზნეს ინფრასტრუქტურასთან ახლოს არ უნდა შეფასდეს ისე, როგორც ობიექტი რაიონის სიღრმეში, სადაც მოსახერხებელი ტრანსპორტი არ არის, მაშინაც კი, თუ ფართობი და რემონტი მსგავსია.
უმჯობესია დაითვალოთ არა მხოლოდ საერთო ფასი, არამედ კვადრატული მეტრის ღირებულებაც. მაგალითად, ორი ბინა შეიძლება ღირდეს $90 000 და $110 000, მაგრამ თუ პირველი 45 მ²-ია, ხოლო მეორე 70 მ², რეალური სურათი იცვლება. ამასთან, კვადრატული მეტრის ფასი ხარისხისგან განცალკევებითაც არ უნდა განიხილოთ: ხედმა, გეგმარებამ, სახლის მდგომარეობამ, ლიფტის, პარკინგის, აივნისა და რემონტის არსებობამ ფასში სხვაობა შეიძლება ახსნას.
მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რამდენი თანხა დაგჭირდებათ შეძენის შემდეგ. ერთი ობიექტი შეიძლება უფრო ძვირი იყოს, მაგრამ უკვე მზად იყოს საცხოვრებლად ან გასაქირავებლად. მეორე — უფრო იაფი, მაგრამ საჭიროებდეს რემონტს, ავეჯს, ტექნიკას, კომუნიკაციების შეცვლას ან იურიდიულ გაფორმებას. ამიტომ შედარებისას შესყიდვის ფასს ყველა მომავალი ხარჯიც უნდა დაემატოს, რათა რეალური შესვლის ღირებულება გაიგოთ.
ყველაზე პრაქტიკული მიდგომაა 5–10 მსგავსი განცხადების შეგროვება და თითოეულისთვის ძირითადი პარამეტრების ჩამოწერა: რაიონი, ფართობი, მ² ფასი, მდგომარეობა, სართული, სახლი, ტრანსპორტი, რემონტი, პოტენციური ქირა და შესაძლო დამატებითი ხარჯები. ამის შემდეგ, როგორც წესი, უკვე ჩანს, რომელი ობიექტი ნამდვილად ღირს თავის ფასად და რომელი უბრალოდ გამოიყურება მიმზიდველად დაბალი ფასის ან ლამაზი აღწერის გამო.
როდის ღირს პროფესიონალი შემფასებლის ან იურისტის ჩართვა
პროფესიონალი შემფასებლის ჩართვა ღირს მაშინ, როდესაც ობიექტი ძვირია, არასტანდარტულია ან მხოლოდ საცხოვრებლად კი არა, ინვესტიციის სახითაც იყიდება. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ახალ კომპლექსებში ბინებისთვის, კომერციული ფართებისთვის, მიწიან სახლებისთვის, ზღვასთან ახლოს მდებარე ობიექტებისთვის ან ისეთი უძრავი ქონებისთვის, სადაც ფასები მეზობელ ქუჩებზეც კი შეიძლება მკვეთრად განსხვავდებოდეს.
შემფასებელი ეხმარება მყიდველს გაიგოს, რამდენად ახლოსაა გამყიდველის ფასი საბაზრო ღირებულებასთან. ის უყურებს არა მხოლოდ ფართობსა და რემონტს, არამედ ლოკაციას, შენობის მდგომარეობას, ლიკვიდურობას, მოთხოვნას, მსგავს გარიგებებსა და რეალურ ანალოგებს. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა გამყიდველი ამტკიცებს, რომ ობიექტი „ბაზარზე დაბალ ფასად“ იყიდება, მაგრამ მყიდველს საკმარისი გამოცდილება არ აქვს ამის დამოუკიდებლად შესამოწმებლად.
იურისტი საჭიროა იმ შემთხვევებში, როცა დოკუმენტებთან დაკავშირებით თუნდაც მცირე რისკი არსებობს. მაგალითად, თუ ობიექტი დეველოპერისგან იყიდება, სახლი ჯერ ჩაბარებული არ არის, გამყიდველი მინდობილობით მოქმედებს, რამდენიმე მესაკუთრეა, უძრავი ქონება ახლახან გადაფორმდა ან რეესტრის ამონაწერში გაუგებარი ჩანაწერებია. ასეთ სიტუაციებში შეცდომა შეიძლება ბევრად უფრო ძვირი დაჯდეს, ვიდრე სპეციალისტის კონსულტაცია.
სპეციალისტებთან მიმართვა უმჯობესია ავანსის გადახდამდე და არა მის შემდეგ. როდესაც თანხა უკვე გადაცემულია, მოლაპარაკებისთვის სივრცე მცირდება. შემფასებელი ეხმარება მყიდველს არ გადაიხადოს ზედმეტი, ხოლო იურისტი — არ შეიძინოს ობიექტი იურიდიული პრობლემებით. ერთად ისინი მყიდველს აძლევენ მთავარს: რეალური ფასისა და გარიგების უსაფრთხოების მკაფიო წარმოდგენას.
R სარეკლამო სტატია