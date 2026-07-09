გაეცანით 10 ივლისს ელექტროენერგიის გეგმიურ შეზღუდვებს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 10 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში:
15:00- დან 18:00 საათამდე ქ. თელავში კურდღელაურის, მშვიდობის, სადგურის, მაჩაბლის, ზაქარიაძის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში:
14:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხის ნაწილს 13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: კაბალს, უზუნთალას, განჯალას
და ყარაჯალას
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:
11:30- დან 14:30 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.