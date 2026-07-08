განცხადება

სად იგეგმება გეგმიური შეზღუდვები 9 ივლისს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  9 ივლისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ: მატანს, ზემო ალვანს და ქვემო ალვანს

15:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ახმეტას, ასევე სოფ: ქვემო ალვანს, მაღრაანს,არგოხს, ბაბანეურს და ფიჩხოვანს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 16:00  საათამდე სოფ: კარდენახს,ვეჯინს, ბაკურციხეს, ჭანდარს და კოლაგს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 18:30 საათამდე  სოფ. ენისელს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 13:00 საათამდე ქ

საგარეჯოს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში