სად იგეგმება გეგმიური შეზღუდვები 9 ივლისს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 9 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ: მატანს, ზემო ალვანს და ქვემო ალვანს
15:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ახმეტას, ასევე სოფ: ქვემო ალვანს, მაღრაანს,არგოხს, ბაბანეურს და ფიჩხოვანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 16:00 საათამდე სოფ: კარდენახს,ვეჯინს, ბაკურციხეს, ჭანდარს და კოლაგს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ენისელს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 13:00 საათამდე ქ
საგარეჯოს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში