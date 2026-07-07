8 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება შემდეგ დასახლებებს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 8 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:
13:30- დან 14:00- მდე და 17:30- დან 18:30 საათამდე სოფ: კარდენახს და ბაკურციხეს;
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:
14:30- დან 16:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს, 11:40- დან 17:00 საათამდე სოფ. ფიროსმანს;
ყვარლის მუნიციპალიტეტში:
15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.