განცხადება

8 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება შემდეგ დასახლებებს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 8 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:

13:30- დან 14:00- მდე და 17:30- დან 18:30 საათამდე სოფ: კარდენახს და ბაკურციხეს;

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში:

14:30- დან 16:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს, 11:40- დან 17:00 საათამდე სოფ. ფიროსმანს;

ყვარლის მუნიციპალიტეტში:

15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.