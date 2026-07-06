7 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 7 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს.
თელავის მუნიციპალიტეტში:
12:30- დან 18:30 საათამდე ქ. თელავში გოგებაშვილის,
სიდამონიძის, ჭონქაძის, ნინოშვილის და მიმდებარე ქუჩებს
12:30- დან 19:00 საათამდე სოფ: თეთრიწყლებს, კობაძეს,
ნადიკვარს და სეროდანს;
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 14:00 საათამდე გიორგიწმინდას და ქ. საგარეჯოს
ნაწილს;
ახმეტის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: ქვემო ალვანს, მაღრაანს,
ფიჩხოვანს, არგოხს და ბაბანეურს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.