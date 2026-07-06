გეგმიური სამუშაოების გამო 6 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში:
10:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს და სოფ. გრემს;
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში:
08:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: აფენს,კაბალს, კარაჯალას,შრომას,
ვარდისუბანს, ჭიაურს და უზუნთალას
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:
05:00- დან 12:00 საათამდე ქ.წნორს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.