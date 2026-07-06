განცხადება

გეგმიური სამუშაოების გამო 6 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში:

12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს

ყვარლის მუნიციპალიტეტში:

10:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს და სოფ. გრემს;

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში:

08:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: აფენს,კაბალს, კარაჯალას,შრომას,
ვარდისუბანს, ჭიაურს და უზუნთალას

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში:

05:00- დან 12:00 საათამდე ქ.წნორს

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.