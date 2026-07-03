ამინდი: რას უნდა მიაქციონ ყურადღება ფერმერებმა?
4–9 ივლისის პერიოდში კახეთის ძირითად რეგიონებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, განსაკუთრებით დღის მეორე ნახევარში.
რას უნდა მიაქციონ ყურადღება ფერმერებმა? მაღალი ტემპერატურის ფონზე ნიადაგის გამოშრობა გაგრძელდება, ამიტომ მორწყვის საჭიროება შენარჩუნდება. 4–9 ივლისს დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელი ელჭექის დროს სასურველია საველე სამუშაოების წინასწარ დაგეგმვა. ადგილობრივი ხასიათის ნალექი ნიშნავს, რომ შესაძლოა ერთ მუნიციპალიტეტში იწვიმოს, ხოლო მეზობელ სოფელში – არა.
უფრო დეტალურად:
3 ივლისი (დღეს) – უმეტესად მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 31–33°C.
4 ივლისი – დილით და შუადღის შემდეგ ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი.
5 ივლისი – კვლავ ცხელი, თუმცა ცალკეულ რაიონებში შესაძლებელია ხანმოკლე ნალექი.
6–9 ივლისი – ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევარში ადგილობრივი წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ტემპერატურა ოდნავ დაიკლებს და 27–30°C ფარგლებში იქნება.
წყარო: პროგნოზი შედგენილია რამდენიმე სანდო მეტეოროლოგიური წყაროს მონაცემების შეჯერებით, მათ შორის Time and Date, The Weather Channel და რეგიონული ამინდის პროგნოზების საფუძველზე.