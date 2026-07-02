3 ივლისს დაგეგმილი ელექტროენერგიის შეზღუდვები
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 3 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავაში ალაზნის გამზირს, აღმაშენებლის გამზირს, დუმბაძის და სეხნიაშვილის ქუჩებს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს
16:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს
15:30- დან 17:00 საათამდე სოფ. სამთაწყაროს და საბათლოს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. კასრისწყალს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:30 საათამდე ქ. ახმეტას
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ველისციხეს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.