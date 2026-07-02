განცხადება

 3 ივლისს დაგეგმილი  ელექტროენერგიის შეზღუდვები

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  3 ივლისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავაში ალაზნის გამზირს, აღმაშენებლის გამზირს, დუმბაძის და სეხნიაშვილის ქუჩებს

 

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს

16:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს

15:30- დან 17:00 საათამდე სოფ. სამთაწყაროს და საბათლოს

11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. კასრისწყალს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 18:30 საათამდე ქ. ახმეტას

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ველისციხეს

 

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.