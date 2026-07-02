2 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 2 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
16:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ქვემო ალვანს,მაღრაანს, ფიჩხოვანს,ბაბანეურს და ალავერდს
12:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ზემო ალვანს და ხორბალოს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ:
ახშნის ველებს და ახშანის ნაწილს
12:30- დან 13:00 საათამდე სოფ.აწყურის ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: ვეჯინს, კოლაგს და ძირკოკს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. კარდენახს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 15:00 საათამდე სოფ: მთისძირს და ბალღოჯიანს
12:30- დან 19:00 საათამდე სოფ
მთისძირს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.