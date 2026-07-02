განცხადება

2 ივლისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  2 ივლისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 ახმეტის მუნიციპალიტეტში

16:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ქვემო ალვანს,მაღრაანს, ფიჩხოვანს,ბაბანეურს და ალავერდს

12:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ზემო ალვანს და ხორბალოს

15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ:

ახშნის ველებს და ახშანის ნაწილს

12:30- დან 13:00 საათამდე სოფ.აწყურის ნაწილს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: ვეჯინს, კოლაგს და ძირკოკს

12:00- დან 18:30  საათამდე სოფ. კარდენახს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 15:00 საათამდე სოფ: მთისძირს და ბალღოჯიანს

12:30- დან 19:00 საათამდე  სოფ

მთისძირს

 

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.