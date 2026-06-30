1 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 1 ივლისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში:
12:00- დან 13:00 საათამდე ქ. თელავში: 26 მაისის, ახვლედიანის, თაყაიშვილის, ერეკლე მეორის, უნივერსიტეტის, სააკაძის, ნადიკვრის, ჩოხელის, კვირიკე დიდის, საიათნოვას, აბანოს, დავით რექტორის, ბახტრიონის, ფალიაშვილის, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩებს და სოფ. შალაურს 06:00- დან 14:00 საათამდე სოფ.ჯუღაანს 15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ფშავლის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში:
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ქვ. ალვანს, მაღრაანს, ფიჩხოვანს, არგოხს, ბაბანეურს, ალავერდს, ოჟიოს და ჩაბინაანს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში:
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: გომბორს, კოჭბაანს, გორანას, რუსიანს, ოთარაანს, სასადილოს, ასკილაურს, ვერონას, ვაშლიანს, ვრძელ ველს და იკვლივ გორანას.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.