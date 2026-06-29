ელექტროენერგიის შეზღუდვები 30 ივნისს
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო,
30 ივნისს 11:05-დან 12:30 საათამდე და 16:00-დან 17:30 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ანაგა, ქვემო მაჩხაანი, ხირსა, ტიბაანი, კაკაბეთი, წიწმატიანი და მიმდებარე სოფლებში;
17:00-დან 18:30 საათამდე აბონენტებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩალაუბანი, მელაანი, ბაკურციხე, ახაშენი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.