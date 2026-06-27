არ დაანთოთ ცეცხლი მინდვრებში – შსს მოსახლეობას აფრთხილებს!
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა კახეთის რეგიონში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, მარცვლეულის აღების სეზონის პერიოდში, მინდვრის ხანძრების პრევენციისა და მათზე სწრაფი რეაგირების მიზნით, საველე ოპერაციების შტაბი გახსნა.
ხოლო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ხანძრების გაჩენის რისკის ეფექტიანად მართვის უზრუნვეყოფის მიზნით, სპეციალური ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის მობილიზება მოხდა.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მოსახლეობას მოუწოდებს, გამოიჩინონ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, არ დაანთონ ცეცხლი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, ტყისა და ველის სიახლოვეს, ასევე, არ დატოვონ ცეცხლის კერები უყურადღებოდ.
დაკვამლიანების ან ხანძრის შემჩნევის შემთხვევაში კი, მოქალაქეებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ს.