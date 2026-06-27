განცხადება

დაგეგმეთ კომფორტული მგზავრობა შავი ზღვის მიმართულებით!

მაია მამულაშვილი
გთავაზობთ უსაფრთხო და კომფორტულ სამგზავრო მომსახურებას შემდეგი მარშრუტით:
📍 ურეკი
📍 ქობულეთი
📍 ბათუმი
📍 გონიო
📍 სარფი
📍 ქემალფაშას ბაზრობა
🗓 გასვლა: ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს
🕘 21:00 საათზე
📍 ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი საბუე
📦 ასევე ვიღებთ და ჩამოგვაქვს გზავნილები – სწრაფად, უსაფრთხოდ და საიმედოდ.

☎️ დაჯავშნა და ინფორმაცია:
📞 599 11 03 60
💬 WhatsApp | Viber

📲 გვერდი Facebook-ზე:
Kaxeti Tbilisi Sarfi–Qemalfasha

ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს უსაფრთხო, კომფორტულ მგზავრობასა და გზავნილებზე!

იმგზავრეთ კომფორტულად – დანიშნულების ადგილამდე მშვიდად და უსაფრთხოდ!
🌐 რეკლამა განთავსებულია „კახეთის ხმის“ გვერდზე.