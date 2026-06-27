დაგეგმეთ კომფორტული მგზავრობა შავი ზღვის მიმართულებით!
გთავაზობთ უსაფრთხო და კომფორტულ სამგზავრო მომსახურებას შემდეგი მარშრუტით:
ურეკი
ქობულეთი
ბათუმი
გონიო
სარფი
ქემალფაშას ბაზრობა
გასვლა: ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს
21:00 საათზე
ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელი საბუე
ასევე ვიღებთ და ჩამოგვაქვს გზავნილები – სწრაფად, უსაფრთხოდ და საიმედოდ.
☎️ დაჯავშნა და ინფორმაცია:
📞 599 11 03 60
💬 WhatsApp | Viber
📲 გვერდი Facebook-ზე:
Kaxeti Tbilisi Sarfi–Qemalfasha
ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს უსაფრთხო, კომფორტულ მგზავრობასა და გზავნილებზე!
იმგზავრეთ კომფორტულად – დანიშნულების ადგილამდე მშვიდად და უსაფრთხოდ!
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