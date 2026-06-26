განცხადება

დაგეგმილი ელექტროენერგიის შეზღუდვები

მაია მამულაშვილი

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო,

27 ივნისს 09:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში:

ქეშალო, ლამბალო, იორმუღანლო, თულარი, შიბლიანი, დუზაგრამა და მიმდებარე სოფლებში;

28 ივნისს 07:00-დან 10:00 საათამდე აბონენტებს: 

ყვარელში ჭავჭავაძის, ლაისტის, სააკაძის, რჩეულიშვილის, მათიკაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე;

29 ივნისს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: 

ტიბაანი, ანაგა, ჯუგაანი და მიმდებარე სოფლებში.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.