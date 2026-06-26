დაგეგმილი ელექტროენერგიის შეზღუდვები
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო,
27 ივნისს 09:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს:
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში:
ქეშალო, ლამბალო, იორმუღანლო, თულარი, შიბლიანი, დუზაგრამა და მიმდებარე სოფლებში;
28 ივნისს 07:00-დან 10:00 საათამდე აბონენტებს:
ყვარელში ჭავჭავაძის, ლაისტის, სააკაძის, რჩეულიშვილის, მათიკაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე;
29 ივნისს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში:
ტიბაანი, ანაგა, ჯუგაანი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.