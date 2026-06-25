სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 26 ივნისს 10:00-დან
18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება
აბონენტებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაჯალა, განჯალა, კაბალი,
ბაისუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბადიაური, შიბლიანი, მზისგული და
მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე
აბონენტებს საგარეჯოში კოსტავას, აღმაშენებლის, კეცხოველის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 18:00
საათამდე;
აბონენტებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზემო ალვანი,
ხორბალო, ბირკიანი, ჯოყოლო, ქორეთი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან
17:00 საათამდე აბონენტებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ხორნაბუჯი, ჭოეთი და მიმდებარე სოფლებში,
აგრეთვე დედოფლისწყაროში 12:00-დან 14:00 საათამდე აბონენტებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ჩუმლაყი, კალაური, ბაკურციხე და მიმდებარე სოფლებში; 15:00-
დან 16:00 საათამდე;
აბონენტებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
გულგულა, კურდღელაური, ვარდისუბანი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის
მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.