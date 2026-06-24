ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო
ევროსაბჭოს 83-მა დეპუტატმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. რეზოლუციის წინააღმდეგ მხოლოდ 5 დეპუტატი წავიდა, ხოლო 4-მა თავი შეიკავა.
„საქართველოში დემოკრატიის მუდმივი კრახი და ასამბლეის რეკომენდაციებზე ამ საკითხის გადაჭრის შესახებ რეაგირების არარსებობა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ხელისუფლების მზაობასთან დაკავშირებით, შეასრულოს საქართველოს წევრობის და ევროპის საბჭოში გაწევრიანების ვალდებულებები”, – აღნიშნულია დოკუმენტში.
ამასთან, რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ.
რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ „საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლისსამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია“.
„ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ თუ ეს გზა გაგრძელდება, ეს ქმედება ფაქტობრივად საქართველოში ერთპარტიულ დიქტატურას დაამყარებს, რაც არღვევს დემოკრატიის არსებით პრინციპებს და შეუთავსებელია ევროპის საბჭოს წევრობასთან. იგი მოითხოვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ გააუქმოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მათი სარჩელი დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვისა და ასევე, ლიდერების უსამართლო და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლისსამართლებრივი დევნის დასრულების შესახებ“, – ნათქვამია დოკუმენტში.
რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ დემოკრატიული ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის „დაუნდობელი ჩახშობის, ასევე ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სოციალური და პოლიტიკური პოლარიზაციის შედეგად, საქართველოში ამჟამად არ არსებობს ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები“.
„შესაბამისად, ასამბლეა კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, დაიწყოს ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ყველა პოლიტიკური ძალა და სამოქალაქო დაინტერესებული მხარე, რათა ქვეყანაში აღდგეს ჭეშმარიტად თავისუფალი და დემოკრატიული პოლიტიკური გარემო, ქართული საზოგადოების მკაფიო მოლოდინებისა და ამბიციების შესაბამისად“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.
რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ „გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შევიწროება, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენების გზით, დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს“.
„პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა, რომლის მიზანიც განსხვავებული აზრის გაჩუმებაა, პოლიტიკური პატიმრების არსებობის საშიშროებას ბადებს და შეუთავსებელია დემოკრატიულ საზოგადოებასთან და საქართველოს, როგორც ევროპის საბჭოს წევრის, ვალდებულებებთან. ასამბლეა, ამ კონტექსტში, გმობს ოპოზიციის ლიდერებისა და სხვა პირების, მათ შორის ნიკა მელიასა და ელენე ხოშტარიას პოლიტიკურად მოტივირებულ და არაპროპორციულ სასჯელებს აშკარად შეთხზული ბრალდებებით. ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, სრულად გააუქმოს ცოტა ხნის წინ მიღებული რეპრესიული კანონმდებლობა, კერძოდ, სისხლის სამართლის კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი საკამათო ცვლილებები. იგი იმეორებს რეკომენდაციას, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი შეიცვალოს სრულიად ახალი კანონით, რომელიც შემუშავდება ევროპის საბჭოსთან მჭიდრო კონსულტაციით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი შესაბამისობა ევროპულ ნორმებთან და სტანდარტებთან, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში.
ასამბლეა ხაზს უსვამს, რომ დინამიკური და პლურალისტური სამოქალაქო საზოგადოება აუცილებელია კარგად ფუნქციონირებადი დემოკრატიისთვის და სამოქალაქო საზოგადოება გადამწყვეტ როლს ასრულებს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში.
„ასამბლეა გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირების სივრცის სულ უფრო და უფრო შემცირებას, რაც საფრთხეს უქმნის მის არსებობას. ეს ტენდენცია უნდა შეიცვალოს. ასამბლეა ასევე გმობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მათ ხელმძღვანელობაზე, ასევე დამოუკიდებელ მედიაზე თავდასხმებს, მათ შორის საკამათო კანონმდებლობის ბოროტად გამოყენების გზით. პირველ რიგში, „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ კანონი და „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონი (GEOFARA), გრანტების შესახებ კანონში ბოლოდროინდელ ცვლილებებთან ერთად, უნდა გაუქმდეს „ვენეციის კომისიის“ რეკომენდაციების შესაბამისად“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში.
„გარდა ამისა, კორუფციის შესახებ გასაგები შეშფოთების გასაქარწყლებლად, ასამბლეა მოუწოდებს ხელისუფლებას, შექმნას გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი მექანიზმი ნებისმიერი უნივერსიტეტის აქტივების პრივატიზაციის სამართავად, რომლებიც შესაძლოა, ზედმეტად იქცეს ახალი „ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტის“ რეფორმის შედეგად“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში.
ასამბლეა წუხილს გამოთქვამს, რომ “მიუხედავად მრავალი საპირისპირო მოწოდებისა, არ ჩატარებულა სანდო გამოძიება დემონსტრაციების დროს პოლიციის სისასტიკისა და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევების შესახებ, ასევე დემონსტრანტების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ მათი დაკავებისა დროს”.
„ასამბლეა განსაკუთრებით შეშფოთებულია იმ ინფორმაციით, რომ თბილისში საპროტესტო აქციის დასაშლელად გამოიყენეს აკრძალული ქიმიური ნივთიერებები. სასწრაფოდ უნდა ჩატარდეს ამ ბრალდებებთან დაკავშირებული სანდო, დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიება“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში.
ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, სრულად განახორციელოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მოთხოვნილი ზოგადი ზომები „ცაავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“, „მექვაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ და „მახარაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ საქმეებზე მიღებულ გადაწყვეტილებებში, ასევე სასამართლოს მიერ გამოტანილ ყველა დანარჩენ 77 გადაწყვეტილებაში, რომლებიც აღსრულების მოლოდინშია.
„ასამბლეა ითვალისწინებს ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთო) მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში დანიშნული ექსპერტის ანგარიშს, რომელიც გამოიყენა ეუთოს 24 მონაწილე სახელმწიფომ. იგი სრულად იზიარებს მის დასკვნებს, რომლებიც ემთხვევა ამ და წინა რეზოლუციებს საქართველოში დემოკრატიული უკუსვლის შესახებ. ის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სრულად განახორციელოს ამ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციები“, – აღნიშნულია რეზოლუციის პროექტში.