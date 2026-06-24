განცხადება

ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

მაია მამულაშვილი

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 25 ივნისს 09:00-დან
18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ლამბალო, ქეშალო, მუღანლო,
თულარი, კაზლარი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:00 საათამდე

აბონენტებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: აფენი, გვიმრიანი,
ფოდაანი, თამარიანი, ნაშოვარი და მიმდებარე სოფლებში; 14:00-დან 17:00
საათამდე

აბონენტებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ახალსოფელი,
ჭიკაანი, გავაზი, ჩანტლისყურე და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო
სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება
ჩვეულ რეჟიმში.