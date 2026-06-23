ელექტროენერგიის შეზღუდვები 24 ივნისს
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება
შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 24 ივნისს 08:00-დან
08:55 საათამდე და 09:55-დან 10:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება
შეეზღუდება აბონენტებს:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბოდბე,
ნუკრიანი და მიმდებარე სოფლებში, აგრეთვე სიღნაღში; 11:00-დან 19:00
საათამდე;
აბონენტებს საგარეჯოში ვაჩნაძის, ტაბიძის, ჯაფარიძის, ლეონიძის
და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის სოფლებში უჯარმა, წალმიანი, მუხროვანი, ახალსოფელი
და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე;
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რუისპირი, ყარაჯალა, გულგულა და მიმდებარე
სოფლებში; 13:00-დან 18:00 საათამდე;
აბონენტებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საქობო, წნორი და მიმდებარე სოფლებში.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე, ელექტროენერგიის
მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.