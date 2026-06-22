განცხადება

ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

მაია მამულაშვილი

23 ივნისს სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 23 ივნისს 10:00-დან 18:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: 

კოჭბაანი, გომბორი, ვაშლიანი, გორანა, ვერონა და მიმდებარე სოფლებში; 10:30-დან 19:00 საათამდე;

 

 თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: 

იყალთო, რუისპირი, ვარდისუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:30 საათამდე;

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში:

ჭანდარი, ვეჯინი, ძირკოკი, ბაკურციხე და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე;

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: 

ბადიაური, მზისგული, შიბლიანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:40-დან 17:00 საათამდე

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში:

არხილოსკალო, ქვემო ქედი და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.