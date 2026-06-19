რა არის მოსახლეობის ყველაზე დიდი გამოწვევა?
უმუშევრობა, სიღარიბე, დაბალი ხელფასები და პენსიები – ეს არის მოსახლეობის ყველაზე დიდი გამოწვევები, ამის შესახებ აღნიშნულია EU NEIGHBOURS EAST პროგრამის მიერ საზოგადოებრივი აზრის ყოველწლიური კვლევის 2026 წლის შედეგებში.
კვლევა 2026 წლის იანვარ-თებერვალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით შერჩეულ 1 000-ზე მეტ რესპონდენტთან პირისპირ ინტერვიუების საშუალებით ჩატარდა.
კითხვაზე, რა მიგაჩნიათ საქართველოს წინაშე მდგარ ყველაზე მწვავე პრობლემებად, პასუხები ასეთია:
- უმუშევრობა — 69%
- სიღარიბე — 58%
- დაბალი ხელფასები / პენსიები — 57%
- ჯანდაცვა — 42%
- განათლება — 42%
- კორუფცია — 36%
- ემიგრაცია — 34%
- ტერიტორიული კონფლიქტები, უსაფრთხოების საკითხები / ომი — 32%
- ცხოვრების ღირებულება / ინფლაცია — 23%
- ადამიანის უფლებები — 22%
- კანონის უზენაესობა — 21%
- გადასახადები / გადასახადებისგან თავის არიდება — 16%
- ლტოლვილები და იძულებით გადაადგილებული პირები — 13%
- მედიის თავისუფლება — 11%
- დემოკრატია — 11%
- უცხოური ინფორმაციული მანიპულაცია და ჩარევა (FIMI) — 8%
- ენერგეტიკა — 6%
- კლიმატის ცვლილება და გარემოსდაცვითი საკითხები — 5%