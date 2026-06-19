განცხადება

ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს

მაია მამულაშვილი

სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს. 

ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 20 ივნისს 08:00-დან 16:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში

შრომა, გურგენიანი, ვარდისუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 22 ივნისს 06:00-დან 08:00 საათამდე

აბონენტებს თელავში რუსთაველის, ქ. წამებულის, ერეკლე მეორის, დავით აღმაშენებლის, კიკვიძის და მიმდებარე ქუჩებზე, აგრეთვე კურდღელაურში; 10:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აფენი, ნაშოვარი, არეშფერანი და მიმდებარე სოფლებში;  11:00-დან 13:00 საათამდე

აბონენტებს თელავის და ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში აკურა, ბუშეტი, ყარაჯალა, საბუე და მიმდებარე სოფლებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.