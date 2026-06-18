განცხადება

ელექტროენერგიის შეზღუდვები 18 ივნისს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  18 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში 9 აპრილის, ახვლედიანის, ლაღიძის, დოდაშვილის და მიმდებარე ქუჩებს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ველისციხეს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 18:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.