ელექტროენერგიის შეზღუდვები 18 ივნისს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 18 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში 9 აპრილის, ახვლედიანის, ლაღიძის, დოდაშვილის და მიმდებარე ქუჩებს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ველისციხეს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.