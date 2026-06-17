კახეთში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს – როგორია ამინდის პროგნოზი 22 ივნისამდე?
კახეთის მთელ ტერიტორიაზე 22 ივნისამდე თბილი ამინდი შენარჩუნდება – კვირის ბოლოს შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა
18-22 ივნისს კახეთის რეგიონში ამინდი უმეტესად თბილი და მზიანი იქნება. სინოპტიკური მოდელების მიხედვით, კვირის პირველ ნახევარში ჰაერის ტემპერატურა ეტაპობრივად მოიმატებს და ზოგ რაიონში დღის საათებში 32-33 გრადუსსაც მიაღწევს. განსაკუთრებით ცხელი დღეები 19-20 ივნისს არის მოსალოდნელი.
ღამის საათებში ტემპერატურა 17-20 გრადუსის ფარგლებში შენარჩუნდება, რაც ვენახებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. კახეთის მუნიციპალიტეტებში – თელავში, გურჯაანში, ყვარელსა და ლაგოდეხში – დღის მაქსიმალური ტემპერატურა ძირითადად 29-33 გრადუსს შორის იქნება.
მეტეოროლოგიური მონაცემების მიხედვით, კახეთში უახლოეს დღეებში ძლიერი სიცხის ტალღა ან ხანგრძლივი უამინდობა არ არის მოსალოდნელი. ფერმერებსა და მევენახეებს რეკომენდაცია ეძლევათ, დღის ყველაზე ცხელ მონაკვეთში მორწყვისა და საველე სამუშაოების დაგეგმვისას მაღალი ტემპერატურა გაითვალისწინონ.
მოკლე პროგნოზი:
- 18 ივნისი – +28…+29°C
- 19 ივნისი – +32°C
- 20 ივნისი – +32…+33°C
- 21 ივნისი – +29…+30°C
- 22 ივნისი – +27…+28°C, ადგილ-ადგილ ხანმოკლე წვიმის ალბათობით.