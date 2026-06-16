განცხადება

17 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ზოგიერთ უბანს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  17 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

12:20- დან 19:00 საათამდე სოფ: კაკაბეთს, დიდ ჩაილურს და პატარა ჩაილურს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 17:00 საათამდე ქ.დედოფლის წყაროს ნაწილს

14:00-დან 18:00 საათამდე სოფ

არბოშიკს და ზემო მაჩხაანს

11:10- დან 17:00  საათამდე სოფ.არხილოსკალოს

 

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება