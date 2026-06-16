17 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ზოგიერთ უბანს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 17 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
12:20- დან 19:00 საათამდე სოფ: კაკაბეთს, დიდ ჩაილურს და პატარა ჩაილურს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე ქ.დედოფლის წყაროს ნაწილს
14:00-დან 18:00 საათამდე სოფ
არბოშიკს და ზემო მაჩხაანს
11:10- დან 17:00 საათამდე სოფ.არხილოსკალოს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება