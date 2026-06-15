სად იგეგმება ელექტროენერგიის შეზღუდვები 16 ივნისს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 16 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს
14:00- დან 20:00 საათამდე სოფ: ახალსოფელს, გავაზს, ჭიკაანს, მთისძირს , ბალღოჯიანს, ზინობიანს, ჩანტლისყურეს და თხილისწყაროს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:10- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: ზემო ქედს, ქვემო ქედს და არხილოსკალოს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.