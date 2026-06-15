განცხადება

სად იგეგმება ელექტროენერგიის შეზღუდვები 16 ივნისს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  16 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ყვარლის ნაწილს

14:00- დან 20:00 საათამდე სოფ: ახალსოფელს, გავაზს,  ჭიკაანს, მთისძირს , ბალღოჯიანს, ზინობიანს, ჩანტლისყურეს და თხილისწყაროს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

12:10- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს

12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: ზემო ქედს, ქვემო ქედს და არხილოსკალოს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.