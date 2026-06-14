ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 15 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეიზღუდება
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 15 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ყიტაანს
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. კარდენახს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 19:00 საათის განმავლობაში ქ.ყვარელში სხვადასხვა
უბანს
თელავის მუნიციპალიტეტში
13:00- დამ 15:00 საათამდე სოფ. გულგულის ნაწილს
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ.ფშავლის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ
წყაროსთავს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ.
ძველ ანაგას
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. აფენს და ჭაბუკიანს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. აბაშისწილს და ლელიანის ნაწილს
13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. აფენის ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.