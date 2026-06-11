12 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 12 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
16:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. იყალთოს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: კუჭატანს,წიწკანაანთსერს და სანავარდოს
13:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ჭიკაანის ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:00 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს
13:00- დან 18:30 საათამდე ქ. წნორს
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ: საქობოს, ანაგას,ვაქირს, ბოდბისხევს და ქვემო მაჩხაანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.