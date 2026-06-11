განცხადება

12 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  12 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

16:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. იყალთოს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: კუჭატანს,წიწკანაანთსერს და სანავარდოს

13:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ჭიკაანის ნაწილს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 18:00 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს

13:00- დან 18:30 საათამდე ქ. წნორს

13:00- დან 16:00 საათამდე  სოფ: საქობოს, ანაგას,ვაქირს, ბოდბისხევს და ქვემო მაჩხაანს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.