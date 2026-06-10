ელექტროენერგიის მიწოდების დროებითი შეზღუდვები 11 ივნისს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 11 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო-
პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე ქ.
სიღნაღს
13:30-დან 15:30 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს,. სოფ: ნუკრიანს,
ბოდბეს და ზემო მაღაროს
13:00- დან 17:30 საათამდე სოფ
ნუკრიანის ნაწილს
07:30- დან 08:30 საათამდე ქ. წნორის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. მანავს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ.
ყვარლის ნაწილს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. საბუეს და ალმატს
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: კუჭატანს, წიწკანაანთ სერს და
სანავარდოს
18:00- დან 18:30 საათამდე სოფ
ჭიკაანის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ახშნის ველებს
14:00- დან 15:00 საათამდე სოფ.
ახალშენს და საჩალეს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ვარდისუბანს, ცოდნისკარს,
ჭიაურს და თამარიანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში
აღდგება.