ევროკომისია საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხს განიხილავს
ევროკომისიის სპიკერმა მარკუს ლამბერტმა განაცხადა, რომ საქართველოსთან 11 ივნისს დაგეგმილი შეხვედრის მიზანია, იმ გარემოებების გამოსწორება, რომლებმაც გამოიწვია უვიზო მიმოსვლის შეჩერება საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის.
2026 წლის მარტში ევროკომისიამ უვიზო მიმოსვლა შეუჩერა საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელები არიან.
8 ივნისს ევროკომისიის სპიკერმა მარკუს ლამბერტმა გამოცემა „ევროსკოპის“ კითხვაზე, რომელიც 11 ივნისის შეხვედრას ეხებოდა, განაცხადა:
„როდესაც [დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის] უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ჩერდება, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან იწყებს პროცესს, რომელსაც ჩვენ „გაძლიერებულ დიალოგს“ ვუწოდებთ.