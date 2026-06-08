9 ივნისს დაგეგმილი შეზღუდგები
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 9 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 19:00 საათამდე ქ
თელავში ჩოხელის,26აისის, ბახტრიონის, ბაგრატიონის და ოძელაშვილის ქუჩებს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:30- დან 17:40 საათამდე სოფ: ბოდბისხევს, ქვემო მაჩხაანას და ქ. წნორის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 16:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს
11:30- დან 18:30 საათამდე სოფ.ლამბალოს,თულარს, ქეშალოს და იორმუღანლოს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:25- დან 17:00 საათამდე სოფ
ზემო მაჩხაანს და სამთაწყაროს
11:10- დან 18:00 საათამდე სოფ.
არბოშიკს და არხილოსკალოს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
16:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.