განცხადება

9 ივნისს დაგეგმილი შეზღუდგები

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  9 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 19:00 საათამდე ქ

თელავში ჩოხელის,26აისის, ბახტრიონის, ბაგრატიონის და ოძელაშვილის ქუჩებს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

13:30- დან  17:40 საათამდე სოფ: ბოდბისხევს, ქვემო მაჩხაანას და ქ. წნორის ნაწილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 16:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს

11:30- დან 18:30 საათამდე სოფ.ლამბალოს,თულარს, ქეშალოს და იორმუღანლოს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

11:25- დან 17:00 საათამდე სოფ

ზემო მაჩხაანს და სამთაწყაროს

11:10- დან 18:00 საათამდე სოფ.

არბოშიკს და არხილოსკალოს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

16:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.