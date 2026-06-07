8 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 8 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში ლიონიძის, ალადაშვილის, ფალიაშვილის, არსენიშვილის, ამირეჯიბის, ბიბერახის და მიმდებარე ქუჩებს
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ:კობაძეს, სეროდანს და პანტიანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:30 საათამდე ქ. გურჯაანს
12:00 – დან 14:00 საათამდე სოფ. კარდენახს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.