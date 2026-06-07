განცხადება

 8 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  8 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში ლიონიძის, ალადაშვილის, ფალიაშვილის, არსენიშვილის, ამირეჯიბის, ბიბერახის და მიმდებარე ქუჩებს

12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ:კობაძეს, სეროდანს და პანტიანს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:30 საათამდე ქ. გურჯაანს

12:00 – დან 14:00 საათამდე სოფ. კარდენახს

 

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.