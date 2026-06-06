ოჯახი 8 წლის ბიჭუნას თურქეთის მრვალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანას გეგმავს
ორი დღის წინ კვადროციკლით მომხდარი უბედური შემთხვევისას დაშავებული ბავშვის, – 2017 წელს დაბადებული ბექა იგრიაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა. ის ამჟამად საუნივერსიტეტო კლინიკაში ინტენსიური, რეანიმაციული მკურნალობის ქვეშ იმყოფება.
8 წლის ბიჭუნას მრვალობითი მოტეხილობები და ტრავმები, ქალასარქველის და ფუძის მოტეხილობები აღენიშნება. ეპიდელური სისხლჩაქცევები და თავის ტვინის დიფუზიური ტრავმა დაუდგინდა. ამჟამად პაციენტს მწვავე ანემია აქვს, რისთვისაც სასწრაფოდ საზოგადოების დახმარება სჭირდებათ.
ანგარიშის ნომრები:
GE50BG0000000160902055 საქართველოს ბანკი.
GE68TB7140245068100026 თიბისი ბანკით გადარიცხვის შემთხვევაში.
თანხის მიმღები, ბავშვის დედა, ხატია დუდაური.