თელავში, კვადროციკლით გადაადგილებისას ორი მოზარდი დაშავდა
თელავში, კვადროციკლით გადაადგილებისას ორი მოზარდი დაშავდა. შემთხვევა საღამოს, ალაზნის გამზირზე მოხდა, ერთ-ერთი დაშავებული თელავის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. წინასწარი შეფასებით მისი მდგომარეობა მძიმეა.
თვითმხილველების თქმით, 8 წლის ბიჭი და მისი თანატოლი გოგო კვადროციკლით გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც საჭე ვერ დაიმორჩილეს და კედელს დაეჯახნენ.
შეჯახება იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ბიჭმა თავის და ყბა-სახის მძიმე ტრამვა მიიღო და მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. როგორც სამედიცინო პერსონალმა განმარტა, მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე მისი თბილისში გადაყვნა იგეგმება.
მეორე დაშავებულს კი მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება და შესაბამისი მკურნალობა ადგილობრივ სავადმყოფოში უტარდება. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი.