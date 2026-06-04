სად იგეგმება ელექტროენერგიის შეზღუდვები 4 ივნისს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 4 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურს, ქ. თელავში მშვიდობის, სადგურის,მაჩაბლის, უკრაინკას, ზაქარიაძის, მახათელაშვილის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ
ჩალაუბანს და მელაანს
12:30- დან 17:00 საათამდე სოფ.ახაშენს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ანაგას, ვაქირს და საქობოს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 20:00 საათამდე სოფ: კუჭატანს, წიწკანაანთ სერს და სანავარდოს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.