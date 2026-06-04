განცხადება

სად იგეგმება ელექტროენერგიის შეზღუდვები 4 ივნისს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  4 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურს, ქ. თელავში მშვიდობის, სადგურის,მაჩაბლის, უკრაინკას, ზაქარიაძის, მახათელაშვილის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 18:00 საათამდე  ქ. საგარეჯოს ნაწილს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს

12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ

ჩალაუბანს და მელაანს

12:30- დან 17:00 საათამდე სოფ.ახაშენს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ანაგას, ვაქირს და საქობოს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 20:00 საათამდე სოფ: კუჭატანს, წიწკანაანთ სერს და სანავარდოს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.