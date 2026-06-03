გეგმიური სამუშაოების გამო 4 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 4 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 15:00 საათამდე სოფ
კურდღელაურს, შალაურს და ქ.
თელავში მშვიდობის, რუსთაველის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. იყალთოს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დამ 15:00 საათამდე ქ. ახმეტას
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
18:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ჩუმლაყს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს
11:30- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: დუზაგრამას და კაკაბეთის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ: გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს
14:00-დან 19:00 საათამდე სოფ. საბუეს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.