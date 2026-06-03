განცხადება

გეგმიური სამუშაოების გამო  4 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  4 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 15:00 საათამდე სოფ

კურდღელაურს, შალაურს და ქ.

თელავში მშვიდობის, რუსთაველის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს

13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. იყალთოს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

13:00- დამ 15:00 საათამდე ქ. ახმეტას

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

18:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ჩუმლაყს

12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს

11:30- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანის ნაწილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: დუზაგრამას და კაკაბეთის ნაწილს

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ: გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს

14:00-დან 19:00 საათამდე სოფ. საბუეს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.