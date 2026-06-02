3 ივნისს ელექტროენერგია შეიზღუდება
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 3 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. პატარძეულს
12:30- დან 19:00 საათამდე ქ.
საგარეჯოს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:30 საათამდე სოფ.
ვაქირს
13:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.საქობოს
12:20- დან 15:00 საათამდე სოფ.ანაგის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.მატანის ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.