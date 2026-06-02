განცხადება

3 ივნისს ელექტროენერგია შეიზღუდება

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  3 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. პატარძეულს

12:30- დან 19:00 საათამდე ქ.

საგარეჯოს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 18:30  საათამდე სოფ.

ვაქირს

13:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.საქობოს

12:20- დან 15:00 საათამდე სოფ.ანაგის ნაწილს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.მატანის ნაწილს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.