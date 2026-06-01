განცხადება

2 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  2 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ფშავლის ნაწილს

12:00-დან 13:00 საათამდე სოფ

აკურას, ბუშეტს და ვანთას

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

14:00- დან 16:00 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს

11:30- დან 18:30 საათამდე ქ.წნორის ნაწილს და სოფ. ანაგას

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ:გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს

14:00- დან 20:30 საათამდე სოფ: გრემს, ენისელს და შაქრიანს

 

დედოფლის წყაროს

14:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს

13:00- დან 17:00 საათამდე  სოფ. არბოშიკს

11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ

.ზემო მაჩხაანს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

12:40- დან 13:40 საათამდე სოფ.ველისციხის ნაწილს

12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: შაშიანს, კალაურს, ვაზისუბანს და ვაჩნაძიანს

12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ.არაშენდის ნაწილს

12:00- დან 12:40 საათამდე სოფ. ახაშენსა და ზეგაანს

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ხაშმს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება