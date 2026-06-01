ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 2 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
თელავის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ფშავლის ნაწილს
12:00-დან 13:00 საათამდე სოფ
აკურას, ბუშეტს და ვანთას
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 16:00 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს
11:30- დან 18:30 საათამდე ქ.წნორის ნაწილს და სოფ. ანაგას
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ:გავაზს, ჭიკაანს, ზინობიანს და ჩანტლისყურეს
14:00- დან 20:30 საათამდე სოფ: გრემს, ენისელს და შაქრიანს
დედოფლის წყაროს
14:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს ნაწილს
13:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. არბოშიკს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ
.ზემო მაჩხაანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:40- დან 13:40 საათამდე სოფ.ველისციხის ნაწილს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: შაშიანს, კალაურს, ვაზისუბანს და ვაჩნაძიანს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ.არაშენდის ნაწილს
12:00- დან 12:40 საათამდე სოფ. ახაშენსა და ზეგაანს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ხაშმს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება