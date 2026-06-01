კახეთში ამინდი ეტაპობრივად უმჯობესდება, თუმცა არამდგრადი ხასიათი მაინც შენარჩუნდება
რეგიონში უახლოეს დღეებში მოსალოდნელია შედარებით თბილი ამინდი. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში +22°C-დან +27°C-მდე მოიმატებს, ღამით კი +11°C-დან +17°C-მდე იქნება.
მეტეოროლოგიური პროგნოზების მიხედვით, კვირის განმავლობაში მზიან პერიოდებს მონაცვლეობით შეცვლის მოკლევადიანი წვიმა და ადგილობრივი ჭექა-ქუხილი, განსაკუთრებით საღამოსა და ღამის საათებში. მიუხედავად ნალექისა, ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმები ნაკლებად არის მოსალოდნელი.
სინოპტიკოსების შეფასებით, აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის კახეთში, ივნისის პირველ ნახევარში შენარჩუნდება სეზონისთვის დამახასიათებელი არამდგრადი ამინდი — თბილი დღეებითა და პერიოდული კონვექციური ნალექებით.
მოკლედ: კახეთში ზაფხულის ამინდი უკვე იგრძნობა, თუმცა ყოველი შემთხვევისთვის ქოლგის თან წაღება უახლოეს დღეებშიც სასურველი იქნება.