1 ივნისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს

მაია მამულაშვილი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

17:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს

 

15:00- დან 19:00 საათამდე  სოფ. თოხლიაურს და მანავს

11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას

11:00- დან 19:00 საათამდე  სოფ.კაზლარს და თულარს

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტში

15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ.მაღრაანს

14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ:ახშნის ველებს, ახშანს, ახაშენს და ქისტაურის ნაწილს

13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქისტაურის ნაწილს

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

11:00- დან 15:00 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს

14:00- დან 17:30 საათამდე სოფ. ანაგას

14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ

ნუკრიანს

13:30- დან 15:00 საათამდე სოფ.

ვაქირს

12:00- დან 14:00 საათამდე ქ. წნორს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ყიტაანს და ქ. გურჯაანის ნაწილს

11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.