1 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 1 ივნისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
17:00- დან 18:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს
15:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. თოხლიაურს და მანავს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ.კაზლარს და თულარს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ.მაღრაანს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ:ახშნის ველებს, ახშანს, ახაშენს და ქისტაურის ნაწილს
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ქისტაურის ნაწილს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე ქ. სიღნაღის ნაწილს
14:00- დან 17:30 საათამდე სოფ. ანაგას
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ
ნუკრიანს
13:30- დან 15:00 საათამდე სოფ.
ვაქირს
12:00- დან 14:00 საათამდე ქ. წნორს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ყიტაანს და ქ. გურჯაანის ნაწილს
11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. ველისციხის ნაწილს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.