განცხადება

29 მაისს  ელექტროენერგიის მიწოდება ზოგიერთ უბანში დროებით შეიზღუდება

მაია მამულაშვილი

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო  29 მაისს   ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს.

 

თელავის მუნიციპალიტეტში

18:00- დან 19:30 საათამდე სოფ. ვარდისუბნის და იყალთოს ნაწილს

12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ზემო ხოდაშენს

 

დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 16:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს

12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ქვემო ქედს, არხილოსკალოს და ზემო ქედს

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: კაჭრეთს, ჯიმითს, მზისგულს, ნანაიანს და შიბლიანს

11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. მზისგულს

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტში

17:00- დან 19:00 საათამდე  სოფ. ახალსოფელს

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს

 

სამუშაოების დასრულებისთანავე  ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება. 