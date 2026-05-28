29 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება ზოგიერთ უბანში დროებით შეიზღუდება
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 29 მაისს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს.
თელავის მუნიციპალიტეტში
18:00- დან 19:30 საათამდე სოფ. ვარდისუბნის და იყალთოს ნაწილს
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ზემო ხოდაშენს
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 16:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროს
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ქვემო ქედს, არხილოსკალოს და ზემო ქედს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: კაჭრეთს, ჯიმითს, მზისგულს, ნანაიანს და შიბლიანს
11:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. მზისგულს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
17:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ახალსოფელს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.